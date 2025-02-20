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Война 2025

Атака БПЛА на Киевщину: обломки повредили дома и авто в двух районах 

Ирина БалачукЧетверг, 20 февраля 2025, 11:25
Атака БПЛА на Киевщину: обломки повредили дома и авто в двух районах 
Фото ГСЧС

В результате падения обломков российских беспилотников в Киевской области повреждены многоквартирный и 12 частных домов, а также 5 авто.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "В Белоцерковском районе повреждены 8 частных домов и 4 автомобиля. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады. Также выбито остекление в квартирах многоквартирного жилого дома.

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В Вышгородском районе повреждены 4 частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки". 

 
ФОТО ГСЧС

Детали: В ОВА добавили, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, раненых нет. 

 
ФОТО ГСЧС

Власти также уверяют, что всем пострадавшим владельцам жилья окажут необходимую помощь.  

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ФОТО ГСЧС

Предыстория:

Киевская областьбеспилотникиПВО
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