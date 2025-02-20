Атака БПЛА на Киевщину: обломки повредили дома и авто в двух районах 

В результате падения обломков российских беспилотников в Киевской области повреждены многоквартирный и 12 частных домов, а также 5 авто.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "В Белоцерковском районе повреждены 8 частных домов и 4 автомобиля. В домах выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады. Также выбито остекление в квартирах многоквартирного жилого дома.

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В Вышгородском районе повреждены 4 частных дома, автомобиль и хозяйственные постройки".

ФОТО ГСЧС

Детали: В ОВА добавили, что попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано, раненых нет.

ФОТО ГСЧС

Власти также уверяют, что всем пострадавшим владельцам жилья окажут необходимую помощь.

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ФОТО ГСЧС

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