DeepState: Росіяни захопили Свердлікове на Курщині та просунулись на Донеччині

Російські війська захопили село Свердлікове у Курській області та просунулись біля кількох населених пунктів на Донеччині.

Джерело: проєкт DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Свердлікове, а також просунувся біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького".

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Деталі: За інформацією аналітиків проєкту DeepState, російські війська захопили село Свердлікове у Курській області та відтіснили ЗСУ. Водночас, за даними DeepState, Сили оборони України відновили позиції у Лисівці, що в Донецькій області.

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