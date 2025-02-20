Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

DeepState: Росіяни захопили Свердлікове на Курщині та просунулись на Донеччині

Українська правдаЧетвер, 20 лютого 2025, 13:59
DeepState: Росіяни захопили Свердлікове на Курщині та просунулись на Донеччині
Фото: мапа DeepState

Російські війська захопили село Свердлікове у Курській області та просунулись біля кількох населених пунктів на Донеччині.

Джерело: проєкт DeepState

Дослівно: "Ворог окупував Свердлікове, а також просунувся біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького".

Реклама:

Деталі: За інформацією аналітиків проєкту DeepState, російські війська захопили село Свердлікове у Курській області та відтіснили ЗСУ. Водночас, за даними DeepState, Сили оборони України відновили позиції у Лисівці, що в Донецькій області. 

Нагадаємо: 

Курська область російсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
Керівництво ЄС приїде до Києва у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ
інфографікаОпитування: 63% українців проти будь-яких виборів до закінчення війни
Буданов: Думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню
фотоНамагалися підірвати ветерана-правоохоронця у Дніпрі: СБУ затримала трьох агентів РФ
"Зеленський спав": Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів
Усі новини...
Курська область
Путін заявив, що бійці РФ прорвались на Курщині в Україну: Генштаб спростував
Бійців КНДР на Курщині переконують, що вони воюють проти солдатів Південної Кореї
Росіяни пішли на штурм на Курщині колоною під червоними прапорами
Останні новини
16:39
Рідкісне явище: зонд Ейнштейна виявив у космосі незвичайну пару "зірок-вампірів"
16:26
Схема на понад пів мільярда: на Закарпатті нелегально видобували та продавали мінеральну воду
16:23
фотоГлава МЗС перелічив сигнали, які послав Келлогу в Києві
16:13
Зірка "Бандитського Петербурга" заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни
16:06
Обдурити генетику не вдалося? Вчені назвали три недоліки ДНК-тестів на хвороби й походження
16:02
Норвезькі запчастини для вантажівок потрапляють до Росії через Туреччину – Схеми
15:55
тенісВизначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса
15:54
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
15:51
США не хочуть приєднуватись до резолюції ООН на підтримку України – ЗМІ
15:49
колонкаЗаява громорганізацій: Найближчих пів року неможливо провести демократичні вибори
Усі новини...
Реклама:
Реклама: