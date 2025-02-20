DeepState: Росіяни захопили Свердлікове на Курщині та просунулись на Донеччині
Четвер, 20 лютого 2025, 13:59
Російські війська захопили село Свердлікове у Курській області та просунулись біля кількох населених пунктів на Донеччині.
Джерело: проєкт DeepState
Дослівно: "Ворог окупував Свердлікове, а також просунувся біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького".
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Деталі: За інформацією аналітиків проєкту DeepState, російські війська захопили село Свердлікове у Курській області та відтіснили ЗСУ. Водночас, за даними DeepState, Сили оборони України відновили позиції у Лисівці, що в Донецькій області.
Нагадаємо:
- 19 лютого в DeepState повідомили, що російські війська захопили Дачне та Зеленівку в Донецькій області й мали успіх в районах кількох інших населених пунктів.