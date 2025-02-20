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Война 2025

DeepState: Россияне захватили Свердликово в Курской области и продвинулись в Донецкой области

Украинская правдаЧетверг, 20 февраля 2025, 13:59
DeepState: Россияне захватили Свердликово в Курской области и продвинулись в Донецкой области
Фото: карта DeepState

Российские войска захватили село Свердликово в Курской области и продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Источник: проект DeepState

Дословно: "Враг оккупировал Свердликово, а также продвинулся возле Дачного, Зеленого Поля и Бурлацкого".

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Детали: По информации аналитиков проекта DeepState, российские войска захватили село Свердликово в Курской области и оттеснили ВСУ. В то же время, по данным DeepState, Силы обороны Украины восстановили позиции в Лисовке, что в Донецкой области. 

Напомним: 

Курская область российско-украинская война
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