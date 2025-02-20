DeepState: Россияне захватили Свердликово в Курской области и продвинулись в Донецкой области
Четверг, 20 февраля 2025, 13:59
Российские войска захватили село Свердликово в Курской области и продвинулись возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области.
Источник: проект DeepState
Дословно: "Враг оккупировал Свердликово, а также продвинулся возле Дачного, Зеленого Поля и Бурлацкого".
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Детали: По информации аналитиков проекта DeepState, российские войска захватили село Свердликово в Курской области и оттеснили ВСУ. В то же время, по данным DeepState, Силы обороны Украины восстановили позиции в Лисовке, что в Донецкой области.
Напомним:
- 19 февраля в DeepState сообщили, что российские войска захватили Дачное и Зеленовку в Донецкой области и имели успех в районах нескольких других населенных пунктов.