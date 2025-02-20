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Війна 2025

Удар РФ по багатоповерхівці в Херсоні: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Анастасія ПроцЧетвер, 20 лютого 2025, 14:18
Удар РФ по багатоповерхівці в Херсоні: з-під завалів дістали тіло чоловіка
пошукові роботи після авіаудару. фото: ДСНС Херсонщини

У Херсоні з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, яку в ніч на 20 лютого атакувала авіабомбою російська армія, дістали тіло чоловіка. Наразі рятувальники шукають під завалами жінку. 

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Прямо мова Прокудіна: Рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого. Мої співчуття рідним і близьким".

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Деталі: Мрочко зазначив, що пошук під завалами матері двох поранених дітей триває.

Що передувало:

  • У ніч на 20 лютого російській війська влучили в багатоповерхівку в Херсоні керованою авіабомбою, є постраждалі серед них діти. Тоді було відомо про 6 поранених, серед них двоє дітей.

Херсонжертви
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