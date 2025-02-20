Удар РФ по багатоповерхівці в Херсоні: з-під завалів дістали тіло чоловіка

У Херсоні з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, яку в ніч на 20 лютого атакувала авіабомбою російська армія, дістали тіло чоловіка. Наразі рятувальники шукають під завалами жінку.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

Прямо мова Прокудіна: Рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка. Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого. Мої співчуття рідним і близьким".

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Деталі: Мрочко зазначив, що пошук під завалами матері двох поранених дітей триває.

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