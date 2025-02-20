Удар РФ по многоэтажке в Херсоне: из-под завалов достали тело мужчины

В Херсоне из-под завалов подъезда многоэтажки, которую в ночь на 20 февраля атаковала авиабомбой российская армия, достали тело мужчины. Сейчас спасатели ищут под завалами женщину.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Прямо речь Прокудина: Спасатели достали из-под завалов подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, тело мужчины. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего. Мои соболезнования родным и близким".

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Детали: Мрочко отметил, что поиск под завалами матери двух раненых детей продолжается.

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