Удар РФ по многоэтажке в Херсоне: из-под завалов достали тело мужчины
Четверг, 20 февраля 2025, 14:18
В Херсоне из-под завалов подъезда многоэтажки, которую в ночь на 20 февраля атаковала авиабомбой российская армия, достали тело мужчины. Сейчас спасатели ищут под завалами женщину.
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко
Прямо речь Прокудина: Спасатели достали из-под завалов подъезда многоэтажки, уничтоженного российской авиабомбой, тело мужчины. Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего. Мои соболезнования родным и близким".
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Детали: Мрочко отметил, что поиск под завалами матери двух раненых детей продолжается.
Что предшествовало:
- В ночь на 20 февраля российские войска попали в многоэтажку в Херсоне управляемой авиабомбой, есть пострадавшие среди них дети. Тогда было известно о 6 раненых, среди них двое детей.