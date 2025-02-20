Соцопрос: Зеленский занял бы второе место на выборах с участием Залужного и Буданова

Если бы в феврале 2025 года в теоретических выборах президента Украины участвовали начальник ГУР Кирилл Буданов и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, действующий президент Владимир Зеленский занял бы второе место.

Источник: материал "Украинской правды" "Сдержанная методичка для Трампа. Что на самом деле говорит социология о поддержке Зеленского", в котором приводятся результаты опроса социологического центра "Социс" и социологической компании Gradus Research

Дословно: "В феврале, при условии баллотирования таких людей, как Валерий Залужный, Кирилл Буданов и много других новых имен из электоральной ниши военных, президент Зеленский уверенно держит второе место".

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Детали: По данным "Социса", по состоянию на февраль 2025 года рейтинг действующего президента составляет примерно 16%. Среди избирателей, которые уже определились с кандидатом и планируют голосовать, этот показатель возрастает до 22%.

Фото: УП

Если посмотреть на изменения в президентских рейтингах, можно заметить, что поддержка Зеленского постепенно снижается, однако, такой уровень поддержки нельзя назвать "низким", это плавное уменьшение, которое пока что не опускалось ниже 15% среди избирателей в первом туре.

Социологическая компания Gradus Research после резонансных заявлений Дональда Трампа о низком рейтинге Зеленского провела экспресс-опрос среди 1000 респондентов. По его результатам, действующий президент имеет поддержку на уровне 23% и занимает первое место среди оппонентов.

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Фото: УП

Предыстория:

Американский президент Дональд Трамп 19 февраля заявил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера Владимира Зеленского опустился до 4%".

В свою очередь, Зеленский отреагировал на заявление Трампа и сказал, что американский президент попал под влияние российской дезинформации и пока провести выборы невозможно.

Впоследствии стало известно, что Трамп назвал украинского президента "диктатором", обвинив в отказе от проведения выборов в стране.

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