Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Соцопрос: Зеленский занял бы второе место на выборах с участием Залужного и Буданова

Украинская правдаЧетверг, 20 февраля 2025, 14:55
Соцопрос: Зеленский занял бы второе место на выборах с участием Залужного и Буданова
Фото с Facebook Владимира Зеленского

Если бы в феврале 2025 года в теоретических выборах президента Украины участвовали начальник ГУР Кирилл Буданов и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, действующий президент Владимир Зеленский занял бы второе место.

Источник: материал "Украинской правды" "Сдержанная методичка для Трампа. Что на самом деле говорит социология о поддержке Зеленского", в котором приводятся результаты опроса социологического центра "Социс" и социологической компании Gradus Research

Дословно: "В феврале, при условии баллотирования таких людей, как Валерий Залужный, Кирилл Буданов и много других новых имен из электоральной ниши военных, президент Зеленский уверенно держит второе место".

Реклама:

Детали: По данным "Социса", по состоянию на февраль 2025 года рейтинг действующего президента составляет примерно 16%. Среди избирателей, которые уже определились с кандидатом и планируют голосовать, этот показатель возрастает до 22%.

 
Фото: УП

Если посмотреть на изменения в президентских рейтингах, можно заметить, что поддержка Зеленского постепенно снижается, однако, такой уровень поддержки нельзя назвать "низким", это плавное уменьшение, которое пока что не опускалось ниже 15% среди избирателей в первом туре.

Социологическая компания Gradus Research после резонансных заявлений Дональда Трампа о низком рейтинге Зеленского провела экспресс-опрос среди 1000 респондентов. По его результатам, действующий президент имеет поддержку на уровне 23% и занимает первое место среди оппонентов.

РЕКЛАМА:
 
Фото: УП

Предыстория:

  • Американский президент Дональд Трамп 19 февраля заявил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера Владимира Зеленского опустился до 4%".
  • В свою очередь, Зеленский отреагировал на заявление Трампа и сказал, что американский президент попал под влияние российской дезинформации и пока провести выборы невозможно.
  • Впоследствии стало известно, что Трамп назвал украинского президента "диктатором", обвинив в отказе от проведения выборов в стране.

Читайте также: Сдержанная методичка для Трампа. Что на самом деле говорит социология о поддержке Зеленского.

социологияЗеленскийрейтингвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Руководство ЕС приедет в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ
инфографикаОпрос: 63% украинцев против любых выборов до окончания войны
фотоПытались взорвать ветерана-правоохранителя в Днепре: СБУ задержала трех агентов РФ
"Зеленский спал": Трамп говорит, что в Киеве грубо обошлись с его министром финансов
видео Сенатор Сандерс: Трамп врет об Украине, Зеленском и Европе и сближается с Путиным
Reuters: США могут заключить с Украиной упрощенное соглашение по недрам для ускорения процесса
Все новости...
социология
Сдержанная методичка для Трампа. Что на самом деле говорит социология о поддержке Зеленского
Зеленскому доверяют 57% украинцев – КМИС после заявления Трампа показал свой опрос
Возросло количество украинцев, которые считают, что дела в стране идут в неправильном направлении – КМИС
Последние новости
14:55
ФотоСоцопрос: Зеленский занял бы второе место на выборах с участием Залужного и Буданова
14:34
Россияне уничтожили старинную деревянную церковь в Андреевке
14:30
Руководство ЕС приедет в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ
14:24
колонкаРаспутье Дениса Беринчика: завершение карьеры или последний бой
14:18
Удар РФ по многоэтажке в Херсоне: из-под завалов достали тело мужчины
14:18
инфографикаОпрос: 63% украинцев против любых выборов до окончания войны
14:16
В Украине будут судить двух гражданок РФ, способствовавших депортации детей из оккупированного Херсона
14:15
В Украине растет кредитование бизнеса
14:09
СМИ: глава МИД Польши полетел в США по просьбе американцев
14:04
Microsoft представила ИИ-модель Muse, которая может генерировать геймплей
Все новости...
Реклама:
Реклама: