У Херсоні під завалами будинку знайшли тіло матері: двоє її дітей поранені
Під завалами будинку в Херсоні, яки сили РФ атакували увечері 19 лютого, знайшли тіло загиблої жінки. Вона мама поранених двійнят, яких напередодні деблокували з-під завалів будинку
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ДСНС
Пряма мова Прокудіна: "Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні. Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки".
Деталі: За даними ДСНС, внаслідок нічного авіаудару загинули 2 людини та 5 постраждали, з них 2 дитини.
Оновлено: Згодом рятувальники повідомили, що деблокували тіло загиблої особи. Розбір завалів продовжать у п'ятницю.
Що передувало:
- У ніч на 20 лютого російській війська влучили в багатоповерхівку в Херсоні керованою авіабомбою. Серед поранених були 13-річні двійнята – хлопчик і дівчинка.