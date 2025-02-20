Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

У Херсоні під завалами будинку знайшли тіло матері: двоє її дітей поранені

Тетяна ОлійникЧетвер, 20 лютого 2025, 18:54
У Херсоні під завалами будинку знайшли тіло матері: двоє її дітей поранені
Фото - ДСНС Херсонщини

Під завалами будинку в Херсоні, яки сили РФ атакували увечері 19 лютого, знайшли тіло загиблої жінки. Вона мама поранених двійнят, яких напередодні деблокували з-під завалів будинку

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ДСНС

Пряма мова Прокудіна: "Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні. Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки".

Реклама:

Деталі: За даними ДСНС, внаслідок нічного авіаудару загинули 2 людини та 5 постраждали, з них 2 дитини.

Оновлено: Згодом рятувальники повідомили, що деблокували тіло загиблої особи. Розбір завалів продовжать у п'ятницю.

 
фото - дснс херсонщини

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • У ніч на 20 лютого російській війська влучили в багатоповерхівку в Херсоні керованою авіабомбою. Серед поранених були 13-річні двійнята – хлопчик і дівчинка.

Херсон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Президент Бразилії звинуватив Трампа у прагненні бути "імператором світу"
Зеленський назвав розмову з Келлогом "хорошою": обговорили угоду про надра
Комітет ВР підтримав ідею ув’язнення представників ТЦК і ВЛК за мобілізацію з порушеннями
21 лютого діятимуть обмеження електронергії для бізнесу: який період
Зірка "Бандитського Петербурга" заочно отримав 10 років тюрми за пропаганду війни
FT: США відмовляються називати Росію агресором у заяві G7 до 3-ї річниці великої війни
Усі новини...
Херсон
Удар РФ по багатоповерхівці в Херсоні: з-під завалів дістали тіло чоловіка
Росіяни скинули КАБ на багатоповерхівку в Херсоні: серед постраждалих – діти
Окупанти за тиждень 8 разів намагалися закріпитися на островах біля Херсона – невдало
Останні новини
21:19
"Економіка працює на воєнних рейках": Шмигаль розповів Келлогу про виробництво
21:08
В адміністрації Трампа вимагають від України більше вдячності та обурені "образами"
20:58
"Сокіл" розгромив "Крижинку" в чемпіонаті України з хокею
20:57
Рятувальники попередили про -20°C в Карпатах, ризик обморожень та лавинної небезпеки зростає
20:56
колонкаЗ рота очільника Білого Дому говорить російська пропагандистка Скабєєва – Буткевич
20:53
У Білому домі назвали дати візитів Макрона і Стармера
20:52
В Україні зросли ціни на житло
20:43
Президент Бразилії звинуватив Трампа у прагненні бути "імператором світу"
20:05
Чи вдарить астероїд по Землі у 2032 році? Вчені кажуть, що ризик зріс
19:46
Зеленський назвав розмову з Келлогом "хорошою": обговорили угоду про надра
Усі новини...
Реклама:
Реклама: