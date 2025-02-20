У Херсоні під завалами будинку знайшли тіло матері: двоє її дітей поранені

Під завалами будинку в Херсоні, яки сили РФ атакували увечері 19 лютого, знайшли тіло загиблої жінки. Вона мама поранених двійнят, яких напередодні деблокували з-під завалів будинку

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, ДСНС

Пряма мова Прокудіна: "Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні. Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки".

Реклама:

Деталі: За даними ДСНС, внаслідок нічного авіаудару загинули 2 людини та 5 постраждали, з них 2 дитини.

Оновлено: Згодом рятувальники повідомили, що деблокували тіло загиблої особи. Розбір завалів продовжать у п'ятницю.

фото - дснс херсонщини

Що передувало:

РЕКЛАМА: