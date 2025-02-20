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Война 2025

В Херсоне под завалами дома нашли тело матери: двое ее детей ранены

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 февраля 2025, 18:54
В Херсоне под завалами дома нашли тело матери: двое ее детей ранены
Фото - ГСЧС Херсонской области

Под завалами дома в Херсоне, который силы РФ атаковали вечером 19 февраля, нашли тело погибшей женщины. Она мама раненых двойняшек, которых накануне деблокировали из-под завалов дома

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, ГСЧС

Прямая речь Прокудина: "После почти суток работ спасателям удалось найти тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне. Это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки. Сейчас работники ГСЧС пытаются деблокировать тело женщины".

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Детали: По данным ГСЧС, в результате ночного авиаудара погибли 2 человека и 5 пострадали, из них 2 ребенка.

Обновлено: Впоследствии спасатели сообщили, что деблокировали тело погибшего человека. Разбор завалов продолжат в пятницу.

 
фото - гсчс херсонской области

Что предшествовало:

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  • В ночь на 20 февраля российские войска попали в многоэтажку в Херсоне управляемой авиабомбой. Среди раненых были 13-летние двойняшки – мальчик и девочка.

Херсон
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