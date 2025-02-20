В Херсоне под завалами дома нашли тело матери: двое ее детей ранены
Под завалами дома в Херсоне, который силы РФ атаковали вечером 19 февраля, нашли тело погибшей женщины. Она мама раненых двойняшек, которых накануне деблокировали из-под завалов дома
Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, ГСЧС
Прямая речь Прокудина: "После почти суток работ спасателям удалось найти тело последней пропавшей без вести в результате российского авиаудара по многоэтажке в Херсоне. Это мама двойняшек, которые были ранены из-за вражеской атаки. Сейчас работники ГСЧС пытаются деблокировать тело женщины".
Детали: По данным ГСЧС, в результате ночного авиаудара погибли 2 человека и 5 пострадали, из них 2 ребенка.
Обновлено: Впоследствии спасатели сообщили, что деблокировали тело погибшего человека. Разбор завалов продолжат в пятницу.
Что предшествовало:
- В ночь на 20 февраля российские войска попали в многоэтажку в Херсоне управляемой авиабомбой. Среди раненых были 13-летние двойняшки – мальчик и девочка.