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Axios: США передали Україні версію "угоди про надра", яка враховує деякі зауваження Києва

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 20 лютого 2025, 22:18
Axios: США передали Україні версію угоди про надра, яка враховує деякі зауваження Києва
Трамп. Фото - Getty Images

Сполучені Штати передали Україні новий варіант угоди про розробку корисних копалин, яка враховує деякі зауваження Києва і має більше шансів на укладання.

Джерело: портал Axios дізнався від пʼятьох джерел в Україні та США, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За даними співрозмовників Axios, в останні дні між українською та американською сторонами тривали переговори стосовно "угоди про надра", і США представили Україні оновлений її проєкт, де були враховані деякі занепокоєння Києва.

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Одне з джерел уточнило, що з угоди були вилучені деякі статті, які викликали занепокоєння українців – зокрема про те, що документ підпадає під юрисдикцію суду Нью-Йорка.

"В останньому проєкті відбулося значне покращення, і він відповідає українському законодавству", – сказало джерело Axios.

Це ж джерело повідомило порталу, що кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, аби уникнути подальшої конфронтації з Трампом і дозволити йому обґрунтувати подальшу підтримку України з боку США.

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"Це переговори. А на переговорах ви домовляєтеся. Україна хоче вести переговори про корисні копалини, тому ми говоримо про це", – сказав Axios неназваний представник Білого дому.

Що передувало:

  • За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа спершу запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.
  • Це в останні дні призвело до різких заяв з боку Трампа, який зокрема назвав Зеленського "диктатором без виборів".
  • Зеленський після зустрічі зі спецпредставником Трампа Кітом Келлогом 20 лютого підтвердив готовність до "сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки".

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