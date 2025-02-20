Axios: США передали Украине версию "соглашения о надрах", которая учитывает некоторые замечания Киева

Соединенные Штаты передали Украине новый вариант соглашения о разработке полезных ископаемых, которая учитывает некоторые замечания Киева и имеет больше шансов на заключение.

Источник: портал Axios узнал от пяти источников в Украине и США, сообщает "Европейская правда"

Детали: По данным собеседников Axios, в последние дни между украинской и американской сторонами продолжались переговоры по "соглашению о недрах", и США представили Украине обновленный его проект, где были учтены некоторые беспокойства Киева.

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Один из источников уточнил, что из соглашения были изъяты некоторые статьи, которые вызывали беспокойство украинцев – в частности о том, что документ подпадает под юрисдикцию суда Нью-Йорка.

"В последнем проекте произошло значительное улучшение, и он соответствует украинскому законодательству", – сказал источник Axios.

Этот же источник сообщил порталу, что несколько помощников Зеленского призвали его подписать обновленное предложение, чтобы избежать дальнейшей конфронтации с Трампом и позволить ему обосновать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

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"Это переговоры. А на переговорах вы договариваетесь. Украина хочет вести переговоры о полезных ископаемых, поэтому мы говорим об этом", – сказал Axios неназванный представитель Белого дома.

Что предшествовало:

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа сперва предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.

Это в последние дни привело к резким заявлениям со стороны Трампа, который в частности назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Зеленский после встречи со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом 20 февраля подтвердил готовность к "сильному, действительно полезному соглашению с президентом Соединенных Штатов по инвестициям и безопасности".

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