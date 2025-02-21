Зеленський: Зустріч з Келлогом "відновлює надію"

Президент України Володимир Зеленський заявив після розмови із спецпосланником президента США Кітом Келлогом, що ця зустріч "відновлює надію".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Генерал Келлог – зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою – угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко й дуже-дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають іти поруч, і деталі угод мають значення: чим краще прописані деталі, тим більший результат".

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"Обговорили з генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримує Росія. А також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась, і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам: Україні, Європі, Америці – всім у світі".

Що передувало: Раніше Зеленський назвав зустріч із спецпосланником президента США Кітом Келлогом "хорошою розмовою", під час якої йшолся про ситуацію на фронті, гарантії безпеки для України та угоду щодо рідкісноземельних копалин.

Передісторія:

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За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ.

Це в останні дні призвело до різких заяв з боку Трампа, який зокрема назвав Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Адміністрація президента США, за даними ЗМІ, може спробувати укласти з Україною спрощену угоду щодо корисних копалин, щоб пришвидшити процес, а потім обговорити детальні умови.

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