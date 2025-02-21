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Война 2025

Зеленский: Встреча с Келлогом "восстанавливает надежду"

Ольга ГлущенкоПятница, 21 февраля 2025, 02:12
Зеленский: Встреча с Келлогом восстанавливает надежду
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил после разговора со спецпосланником президента США Китом Келлогом, что эта встреча "восстанавливает надежду".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Генерал Келлог – встреча, которая восстанавливает надежду, нам нужны сильные соглашения с Америкой – соглашения, которые действительно сработают. Я поручил работать быстро и очень-очень взвешенно. Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали соглашений имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больше результат".

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"Обсудили с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленных, которые удерживает Россия. А также необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась, и чтобы россияне не ломали жизни. Мир нужен всем нам: Украине, Европе, Америке – всем в мире".

Что предшествовало: Ранее Зеленский назвал встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом "хорошим разговором", во время которого речь шла о ситуации на фронте, гарантиях безопасности для Украины и соглашении по редкоземельным ископаемым.

Предыстория

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  • По данным СМИ, администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ.
  • Это в последние дни привело к резким заявлениям со стороны Трампа, который в частности назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".
  • Администрация президента США, по данным СМИ, может попытаться заключить с Украиной упрощенное соглашение по полезным ископаемым, чтобы ускорить процесс, а затем обсудить детальные условия.

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ЗеленскийСША
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