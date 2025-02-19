Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

ГУР: У Росії 1000 північнокорейських солдатів навчаються працювати з новою технікою

Анастасія ПроцСереда, 19 лютого 2025, 10:29
ГУР: У Росії 1000 північнокорейських солдатів навчаються працювати з новою технікою
Ілюстративне фото: Getty Images

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що близько тисячі солдатів армії КНДР проходять навчання на новій військовій техніці в Росії, що підвищує їхню бойову ефективність. За його словами, північнокорейські військові швидко освоюють сучасні тактики та стратегії, зокрема роботу з дронами.

Джерело: Скібіцький у коментарі для південнокорейського видання The Chosun

Деталі: За словами Скібіцького, солдати армії КНДР опановують сучасні тактики та стратегії всього за кілька місяців, що суттєво підвищує їхню бойову ефективність.

Реклама:

Пряма мова: "Північнокорейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла — не лише у застосуванні традиційного озброєння, як танки, але й у роботі з сучасними системами, зокрема дронами".

Передісторія:

  • Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю південнокорейському виданню The Chosun зазначив,  Північна Корея модернізує свої технології, а її участь у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
  • Також за словами Буданова, угрупування Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4000 тисяч військових убитими та важкопораненими. Але попри значні втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами.

Нагадаємо: 

РЕКЛАМА:
  • 7 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область, були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені.
  • 11 лютого центр ISW написав, що Росія відправляє до Північної Кореї сотні своїх офіцерів, офіційно для реабілітації, проте їхнє перебування може бути частиною програми військової підготовки північнокорейських солдатів і обміну бойовим досвідом.

Читайте також: Вони принесуть багато біди. Вони дуже механістичні – режисер Манський про психологію північнокорейців та КНДР як аномалію

КНДРГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
інфографікаЗеленському довіряють 57% українців – КМІС після заяви Трампа показав своє опитування
відео Посланник Трампа Келлог прибув до Києва: Моя місія – слухати
Макрон вважає, що Трамп "може відновити корисний діалог" із Путіним
фото, відео Дронова атака на Одесу: 4 поранених, пошкоджено інфраструктуру, поліклініку і дитсадок
США збережуть санкції проти Росії до укладення мирної угоди – Bloomberg
Франція не готується відправляти сухопутні війська до України – Макрон
Усі новини...
КНДР
"Серйозніша загроза": Буданов описав, як росіяни покращили північнокорейські ракети KN-23
Росія хоче перекинути на Курщину 2-3 тисячі солдатів із КНДР – Зеленський
"Лізуть, як таргани": десантники розповіли про тактику бійців КНДР на Курщині
Останні новини
12:47
Зеленський відповів Трампу про рейтинг 4%: це йде від Росії
12:45
У США жінка судиться з клінікою, через помилку якої вона народила чужу дитину
12:42
Сійярто похвалився, що Угорщина знову заблокувала санкції проти патріарха Кирила
12:41
Окупанти обстріляли амбулаторію на Херсонщині: постраждали 8 медиків
12:38
Буданов: Давайте скажемо відверто, без США нам буде дуже важко
12:35
Залужний відповів, чи думає балотуватися на виборах: "Поки у нас задача вистояти і зберегти державу"
12:25
Москва чекає на повернення американських компаній у 2025 році
12:19
ВідеоГенштаб показав високоточний удар ЗСУ 17 лютого по окупантах на Запоріжжі
12:17
У НАТО заявили про зростання втрат РФ в Україні, лише за минулий рік мінус 530 тисяч військових – ЗМІ
12:15
У Кремлі допустили, що Путін і Трамп зустрінуться до кінця місяця
Усі новини...
Реклама:
Реклама: