ГУР: У Росії 1000 північнокорейських солдатів навчаються працювати з новою технікою

Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що близько тисячі солдатів армії КНДР проходять навчання на новій військовій техніці в Росії, що підвищує їхню бойову ефективність. За його словами, північнокорейські військові швидко освоюють сучасні тактики та стратегії, зокрема роботу з дронами.

Джерело: Скібіцький у коментарі для південнокорейського видання The Chosun

Деталі: За словами Скібіцького, солдати армії КНДР опановують сучасні тактики та стратегії всього за кілька місяців, що суттєво підвищує їхню бойову ефективність.

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Пряма мова: "Північнокорейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла — не лише у застосуванні традиційного озброєння, як танки, але й у роботі з сучасними системами, зокрема дронами".

Передісторія:

Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю південнокорейському виданню The Chosun зазначив, Північна Корея модернізує свої технології, а її участь у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Також за словами Буданова, угрупування Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4000 тисяч військових убитими та важкопораненими. Але попри значні втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами.

Нагадаємо:

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7 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область, були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені.

11 лютого центр ISW написав, що Росія відправляє до Північної Кореї сотні своїх офіцерів, офіційно для реабілітації, проте їхнє перебування може бути частиною програми військової підготовки північнокорейських солдатів і обміну бойовим досвідом.

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