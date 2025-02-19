ГУР: У Росії 1000 північнокорейських солдатів навчаються працювати з новою технікою
Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що близько тисячі солдатів армії КНДР проходять навчання на новій військовій техніці в Росії, що підвищує їхню бойову ефективність. За його словами, північнокорейські військові швидко освоюють сучасні тактики та стратегії, зокрема роботу з дронами.
Джерело: Скібіцький у коментарі для південнокорейського видання The Chosun
Деталі: За словами Скібіцького, солдати армії КНДР опановують сучасні тактики та стратегії всього за кілька місяців, що суттєво підвищує їхню бойову ефективність.
Пряма мова: "Північнокорейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла — не лише у застосуванні традиційного озброєння, як танки, але й у роботі з сучасними системами, зокрема дронами".
Передісторія:
- Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю південнокорейському виданню The Chosun зазначив, Північна Корея модернізує свої технології, а її участь у війні проти України матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.
- Також за словами Буданова, угрупування Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4000 тисяч військових убитими та важкопораненими. Але попри значні втрати, північнокорейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами.
Нагадаємо:
- 7 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що війська РФ знову підтягнули північнокорейських солдатів у Курську область, були нові штурми на цьому напрямку. За його словами, сотні військових РФ та КНДР були знищені.
- 11 лютого центр ISW написав, що Росія відправляє до Північної Кореї сотні своїх офіцерів, офіційно для реабілітації, проте їхнє перебування може бути частиною програми військової підготовки північнокорейських солдатів і обміну бойовим досвідом.
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