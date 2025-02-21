У Росії готуються оголосити про "перемогу" над Україною та НАТО 24 лютого – ГУР

До річниці свого вторгнення 24 лютого росіяни готуються оголосити про нібито перемогу у війні проти України та НАТО та планують масштабну пропагандистську дезінформацію.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "На Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" – 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО".

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Деталі: Росіяни постійно стверджували, що вони в Україні воюють саме з Альянсом.

Як зазначили в українській розвідці, Кремль дав вказівку активізувати спроби посіяти зневіру серед українців, дестабілізувати ситуацію в країні та дискредитувати Україну в очах партнерів, які надають важливу військову допомогу.

Найближчим часом російські пропагандисти активніше поширюватимуть такі наративи, як: "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон", "США і Росія про все домовилися за спиною України", "Українська влада – нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги".

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Кремль наказав своїм спецслужбам використати переговори США та Росії в Саудівській Аравії 18 лютого для інформаційних атак. Вони намагатимуться маніпулювати цими подіями, щоб впливати на громадську думку.

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