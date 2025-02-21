Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

У Росії готуються оголосити про "перемогу" над Україною та НАТО 24 лютого – ГУР

Українська правдаП'ятниця, 21 лютого 2025, 10:44
У Росії готуються оголосити про перемогу над Україною та НАТО 24 лютого – ГУР
Фото з сайту Кремля

До річниці свого вторгнення 24 лютого росіяни готуються оголосити про нібито перемогу у війні проти України та НАТО та планують масштабну пропагандистську дезінформацію.

Джерело: Головне управління розвідки

Дослівно: "На Росії готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до "круглої дати" – 24 лютого 2025 року, третіх роковин з початку повномасштабної війни. Ба більше, у вказаних планах може звучати також і про "перемогу Росії над НАТО".

Реклама:

Деталі: Росіяни постійно стверджували, що вони в Україні воюють саме з Альянсом. 

Як зазначили в українській розвідці, Кремль дав вказівку активізувати спроби посіяти зневіру серед українців, дестабілізувати ситуацію в країні та дискредитувати Україну в очах партнерів, які надають важливу військову допомогу. 

Найближчим часом російські пропагандисти активніше поширюватимуть такі наративи, як: "Захід зрадив Україну", "Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон", "США і Росія про все домовилися за спиною України", "Українська влада – нелегітимна", "Українська армія програє на фронті", "Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги".

РЕКЛАМА:

Кремль наказав своїм спецслужбам використати переговори США та Росії в Саудівській Аравії 18 лютого для інформаційних атак. Вони намагатимуться маніпулювати цими подіями, щоб впливати на громадську думку.

Нагадаємо:

  • Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов висловив думку, що до кінця 2025 року вдасться досягти режиму припинення вогню на фронті.

російсько-українська війнаГУРпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
інфографіка63% українців схвалюють діяльність Зеленського і 74% вважають його патріотом – опитування
У Конгрес США внесли проєкт про повний вихід з ООН
Рубіо: Зустріч Трампа і Путіна залежатиме від домовленостей про припинення війни в Україні
Спікер Джонсон про законопроєкт на підтримку України: На це немає жодного апетиту
Axios: США передали Україні версію "угоди про надра", яка враховує деякі зауваження Києва
В адміністрації Трампа вимагають від України більше вдячності та обурені "образами"
Усі новини...
російсько-українська війна
Рубіо: Зустріч Трампа і Путіна залежатиме від домовленостей про припинення війни в Україні
Росіяни запустили вночі 160 безпілотників: вдалося збити 87, ще 70 не досягли цілей
Рубіо пояснив, навіщо були потрібні переговори з росіянами в Ер-Ріяді
Останні новини
13:25
Росія продовжила заборону на експорт бензину
13:16
скриншотСтівен Кінг повернувся в соцмережу Х і назвав Трампа і Маска зрадниками-путінолюбами
13:00
Били в присутності поліціянта: житель Гостомеля заявив про напад через зауваження щодо паркування
12:58
Україна збільшила виробництво дронів в 10 разів: уряд виділив ще 8 мільярдів
12:51
футболВизначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги конференцій
12:47
Рубіо запевнив, що за Трампа в Ірану не буде ядерної зброї
12:41
Ніколь Кідман, Жизель Пеліко та інші: журнал Time назвав найвпливовіших жінок 2025 року
12:40
Вдвічі більше американців назвали диктатором Трампа, а не Зеленського – опитування
12:38
У Миколаєві відновили теплопостачання
12:34
ФотоРосіяни вдарили КАБ по Золочеву: п'ять людей постраждали – ОВА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: