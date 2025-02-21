В России готовятся объявить о "победе" над Украиной и НАТО 24 февраля – ГУР

К годовщине своего вторжения 24 февраля россияне готовятся объявить о якобы победе в войне против Украины и НАТО и планируют масштабную пропагандистскую дезинформацию.

Источник: Главное управление разведки

Дословно: "В России готовятся объявить о якобы "победе" в войне против Украины к "круглой дате" – 24 февраля 2025 года, третьей годовщине с начала полномасштабной войны. Более того, в указанных планах может звучать также и о "победе России над НАТО".

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Детали: Россияне постоянно утверждали, что они в Украине воюют именно с Альянсом.

Как отметили в украинской разведке, Кремль дал указание активизировать попытки посеять уныние среди украинцев, дестабилизировать ситуацию в стране и дискредитировать Украину в глазах партнеров, которые оказывают важную военную помощь.

В ближайшее время российские пропагандисты активнее будут распространять такие нарративы, как: "Запад предал Украину", "Мнение европейцев и украинцев не волнует ни Москву, ни Вашингтон", "США и Россия обо всем договорились за спиной Украины", "Украинская власть – нелегитимная", "Украинская армия проигрывает на фронте", "Коррупционеры в Украине воруют миллиарды долларов американской помощи".

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Кремль приказал своим спецслужбам использовать переговоры США и России в Саудовской Аравии 18 февраля для информационных атак. Они будут пытаться манипулировать этими событиями, чтобы влиять на общественное мнение.

Напомним: