Росіяни вдарили КАБ по Золочеву: п'ять людей постраждали – ОВА
Російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Золочеву у Харківській області, внаслідок чого травмовано четверо людей та пошкоджені будинки.
Джерело: Харківська ОВА, Поліція Харківської області
Дослівно: "Сьогодні близько 11:00 ворог атакував селище Золочів Богодухівського району. Постраждали 4 місцевих мешканці – одну потерпілу особу госпіталізували".
Деталі: В обласній військовій адміністрації повідомили, що під час удару було пошкоджено три приватні та один багатоквартирний будинок, а також адміністративну будівлю.
"В результаті атаки РФ осколкові поранення та гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей – 55 і 63-річні чоловіки, а також жінки віком 51, 60 та 72 років. Окрім цього, знищено автомобіль та два будинки, ще чотири домоволодіння пошкодженні", – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо:
- 19 січня армія РФ скинула на Золочів три керовані авіаційні бомби.
- Росіяни 18 лютого вдарили керованою авіабомбою по Золочеву, що на Харківщині: пошкодили адміністративні та житлові будівлі, зруйнували приміщення соціального захисту населення.