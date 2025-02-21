Росіяни вдарили КАБ по Золочеву: п'ять людей постраждали – ОВА

Російські війська завдали удару керованою авіаційною бомбою по Золочеву у Харківській області, внаслідок чого травмовано четверо людей та пошкоджені будинки.

Джерело: Харківська ОВА, Поліція Харківської області

Дослівно: "Сьогодні близько 11:00 ворог атакував селище Золочів Богодухівського району. Постраждали 4 місцевих мешканці – одну потерпілу особу госпіталізували".

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Фото: Харківська ОВА

Деталі: В обласній військовій адміністрації повідомили, що під час удару було пошкоджено три приватні та один багатоквартирний будинок, а також адміністративну будівлю.

"В результаті атаки РФ осколкові поранення та гостру реакцію на стрес отримали п’ятеро людей – 55 і 63-річні чоловіки, а також жінки віком 51, 60 та 72 років. Окрім цього, знищено автомобіль та два будинки, ще чотири домоволодіння пошкодженні", – зазначили правоохоронці.

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