Россияне ударили УАБ по Золочеву: пятеро человек пострадали – ОВА

Российские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Золочеву в Харьковской области, в результате чего травмированы четыре человека и повреждены дома.

Источник: Харьковская ОВА, Полиция Харьковской области

Дословно: "Сегодня около 11:00 враг атаковал поселок Золочев Богодуховского района. Пострадали 4 местных жителя – одного пострадавшего госпитализировали".

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Фото: Харківська ОВА

Детали: В областной военной администрации сообщили, что во время удара были повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также административное здание.

"В результате атаки РФ осколочные ранения и острую реакцию на стресс получили пять человек - 55 и 63-летние мужчины, а также женщины в возрасте 51, 60 и 72 лет. Кроме этого, уничтожен автомобиль и два дома, еще четыре домовладения повреждены", – отметили правоохранители.

Напомним:

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