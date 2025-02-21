Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Война 2025

Россияне ударили УАБ по Золочеву: пятеро человек пострадали – ОВА

Украинская правдаПятница, 21 февраля 2025, 12:34
Россияне ударили УАБ по Золочеву: пятеро человек пострадали – ОВА
Фото: Харьковская ОВА

Российские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Золочеву в Харьковской области, в результате чего травмированы четыре человека и повреждены дома. 

Источник: Харьковская ОВА, Полиция Харьковской области

Дословно: "Сегодня около 11:00 враг атаковал поселок Золочев Богодуховского района. Пострадали 4 местных жителя – одного пострадавшего госпитализировали".

Реклама:
 
Фото: Харківська ОВА

Детали: В областной военной администрации сообщили, что во время удара были повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также административное здание. 

"В результате атаки РФ осколочные ранения и острую реакцию на стресс получили пять человек - 55 и 63-летние мужчины, а также женщины в возрасте 51, 60 и 72 лет. Кроме этого, уничтожен автомобиль и два дома, еще четыре домовладения повреждены", – отметили правоохранители.

Напомним:

РЕКЛАМА:

российско-украинская войнаХарьковская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вдвое больше американцев назвали диктатором Трампа, а не Зеленского – опрос
инфографика63% украинцев одобряют деятельность Зеленского и 74% считают его патриотом – опрос
В Конгресс США внесли проект о полном выходе из ООН
Рубио: Встреча Трампа и Путина будет зависеть от договоренностей о прекращении войны в Украине
Спикер Джонсон о законопроекте в поддержку Украины: На это нет никакого аппетита
Axios: США передали Украине версию "соглашения о надрах", которая учитывает некоторые замечания Киева
Все новости...
российско-украинская война
Китай заявил, что поддерживает "консенсус" между США и Россией относительно войны в Украине
В России готовятся объявить о "победе" над Украиной и НАТО 24 февраля – ГУР
Рубио: Встреча Трампа и Путина будет зависеть от договоренностей о прекращении войны в Украине
Последние новости
13:38
От какого американского вооружения и технологий зависит Украина - подкаст
13:35
ФотоРФ снова ударила КАБами по Константиновке: есть погибший и раненые – ОВА
13:25
Россия продлила запрет на экспорт бензина
13:16
скриншотСтивен Кинг вернулся в соцсеть Х и назвал Трампа и Маска предателями-путинолюбами
13:00
Били в присутствии полицейского: житель Гостомеля заявил о нападении из-за замечаний по парковке
12:58
Украина увеличила производство дронов в 10 раз: правительство выделило еще 8 миллиардов
12:51
футболОпределились все участники 1/8 финала Лиги конференций
12:47
Рубио заверил, что при Трампе у Ирана не будет ядерного оружия
12:41
Николь Кидман, Жизель Пелико и другие: журнал Time назвал самых влиятельных женщин в 2025 году
12:40
Вдвое больше американцев назвали диктатором Трампа, а не Зеленского – опрос
Все новости...
Реклама:
Реклама: