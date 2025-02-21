Россияне ударили УАБ по Золочеву: пятеро человек пострадали – ОВА
Российские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Золочеву в Харьковской области, в результате чего травмированы четыре человека и повреждены дома.
Источник: Харьковская ОВА, Полиция Харьковской области
Дословно: "Сегодня около 11:00 враг атаковал поселок Золочев Богодуховского района. Пострадали 4 местных жителя – одного пострадавшего госпитализировали".
Детали: В областной военной администрации сообщили, что во время удара были повреждены три частных и один многоквартирный дом, а также административное здание.
"В результате атаки РФ осколочные ранения и острую реакцию на стресс получили пять человек - 55 и 63-летние мужчины, а также женщины в возрасте 51, 60 и 72 лет. Кроме этого, уничтожен автомобиль и два дома, еще четыре домовладения повреждены", – отметили правоохранители.
Напомним:
- 19 января армия РФ сбросила на Золочев три управляемые авиационные бомбы.
- Россияне 18 февраля ударили управляемой авиабомбой по Золочеву, что на Харьковщине: повредили административные и жилые здания, разрушили помещения социальной защиты населения.