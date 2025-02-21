"РФ превратила города в руины": военные показали, как изменились Белогоровка, Часов Яр и Торецк

Российские оккупанты превращают Часов Яр и Торецк в Донецкой области и Белогоровку Луганской области в руины: выжгли промзоны, сравнивают с землей целые жилые кварталы.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Луганск"

Дословно: "Вгрызаясь в мел, трубы и шахты. Так подразделения, входящие в состав ОТУ "Луганск" защищали и продолжают защищать одни из самых тяжелых направлений на востоке – Белогоровку, Часов Яр и Торецк.

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Долгое время враг безжалостно превращает эти города в руины – выжег промзоны, разбил многоэтажки, разрушает до фундамента целые жилые кварталы.

Силы обороны бьются за каждый клочок, за каждый метр, за каждый дом, нанося противнику существенные потери в живой силе и технике".

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Детали: Обнародованное видео содержит кадры из мирной жизни этих городов и ужасных руин, которые оставляет после себя разрушительный огонь российских захватчиков.

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