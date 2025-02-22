Трамп: Зеленському та Путіну потрібно "об'єднатися" для завершення війни – DW
Президент США Дональд Трамп під час церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі заявив, що Володимир Путін та Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні.
Джерело: Deutsche Welle
Деталі: Під час церемонії у Вашингтоні Трамп наголосив, що Росія зацікавлена у підписанні угоди, а переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться 25 лютого в Саудівській Аравії.
Пряма мова Трампа: "Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися. Тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей".
Деталі: Також Трамп заперечив інформацію, поширену в ЗМІ, про його нібито намір відвідати Москву 9 травня на святкування так званого "Дня Перемоги".
Крім того, він заявив, що угода з Україною щодо мінеральних ресурсів близька до завершення, повторивши коментарі, зроблені кількома годинами раніше його радником з національної безпеки Майком Волцем.
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Передісторія:
- За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні 21 лютого висловив сподівання на справедливий результат угоди між США та Україною.
- За даними видання Reuters, Росія може погодитися на використання $300 мільярдів своїх заморожених активів у Європі для відновлення України, але наполягатиме, щоб частина цих коштів пішла на відбудову територій, які наразі перебувають під її контролем.
- Водночас, Американський президент вважає, що президент Володимир Зеленський не дуже потрібен на переговорах про припинення війни в Україні.