Трамп: Зеленському та Путіну потрібно "об'єднатися" для завершення війни – DW

Президент США Дональд Трамп під час церемонії приведення до присяги нового міністра торгівлі заявив, що Володимир Путін та Володимир Зеленський повинні працювати разом, щоб припинити війну в Україні.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: Під час церемонії у Вашингтоні Трамп наголосив, що Росія зацікавлена у підписанні угоди, а переговори між Вашингтоном і Москвою розпочнуться 25 лютого в Саудівській Аравії.

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Пряма мова Трампа: "Я думаю, що президенту Путіну і президенту Зеленському доведеться зустрітися. Тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей".

Деталі: Також Трамп заперечив інформацію, поширену в ЗМІ, про його нібито намір відвідати Москву 9 травня на святкування так званого "Дня Перемоги".

Крім того, він заявив, що угода з Україною щодо мінеральних ресурсів близька до завершення, повторивши коментарі, зроблені кількома годинами раніше його радником з національної безпеки Майком Волцем.

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