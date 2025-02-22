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Война 2025

Трамп: Зеленскому и Путину нужно "объединиться" для завершения войны – DW

Иван ДьяконовСуббота, 22 февраля 2025, 00:50
Трамп: Зеленскому и Путину нужно объединиться для завершения войны – DW
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп во время церемонии приведения к присяге нового министра торговли заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны "объединиться", чтобы прекратить войну в Украине.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Во время церемонии в Вашингтоне Трамп отметил, что Россия заинтересована в подписании соглашения, а переговоры между Вашингтоном и Москвой начнутся 25 февраля в Саудовской Аравии.

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Прямая речь Трампа: "Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому придется встретиться. Потому что знаете что? Мы хотим прекратить убийства миллионов людей".

Детали: Также Трамп опроверг информацию, распространенную в СМИ, о его якобы намерении посетить Москву 9 мая на празднование так называемого "Дня Победы".

Кроме того, он заявил, что соглашение с Украиной по минеральным ресурсам близко к завершению, повторив комментарии, сделанные несколькими часами ранее его советником по национальной безопасности Майком Уолцем.

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Предыстория:

  • По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 21 февраля выразил надежду на справедливый результат соглашения между США и Украиной.
  • По данным издания Reuters, Россия может согласиться на использование $300 миллиардов своих замороженных активов в Европе для восстановления Украины, но будет настаивать, чтобы часть этих средств пошла на восстановление территорий, которые сейчас находятся под ее контролем.
  • В то же время, Американский президент считает, что президент Владимир Зеленский не очень нужен на переговорах о прекращении войны в Украине.

Трампроссийско-украинская войнаУкраинаРосcия
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