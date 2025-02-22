Трамп: Зеленскому и Путину нужно "объединиться" для завершения войны – DW

Президент США Дональд Трамп во время церемонии приведения к присяге нового министра торговли заявил, что Владимир Путин и Владимир Зеленский должны "объединиться", чтобы прекратить войну в Украине.

Источник: Deutsche Welle

Детали: Во время церемонии в Вашингтоне Трамп отметил, что Россия заинтересована в подписании соглашения, а переговоры между Вашингтоном и Москвой начнутся 25 февраля в Саудовской Аравии.

Реклама:

Прямая речь Трампа: "Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому придется встретиться. Потому что знаете что? Мы хотим прекратить убийства миллионов людей".

Детали: Также Трамп опроверг информацию, распространенную в СМИ, о его якобы намерении посетить Москву 9 мая на празднование так называемого "Дня Победы".

Кроме того, он заявил, что соглашение с Украиной по минеральным ресурсам близко к завершению, повторив комментарии, сделанные несколькими часами ранее его советником по национальной безопасности Майком Уолцем.

РЕКЛАМА:

Читайте также: Трамп обвиняет Украину: какие последствия будет иметь новый ультиматум президента США

Предыстория: