США пропонують альтернативну резолюцію ООН щодо України з урахуванням російських правок
Сполучені Штати представили проєкт резолюції Організації Об’єднаних Націй (ООН) з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця пропозиція з урахуванням російської поправки, суттєво відрізняється від тексту, підготовленого Україною та європейськими союзниками.
Дослівно: "Короткий проєкт резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося агентство Reuters, оплакує загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" і підтверджує, що "головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок".
Деталі: Ключовою особливістю американської версії проєкту з 65 слів є врахування російських поправок.
Росія запропонувала, щоб документ містив наступний текст: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і закликає до тривалого миру між Україною і Росією".
В тексті Вашингтона, з яким ознайомилося агентство AFP, не згадується про територіальну цілісність України, і не міститься критики на адресу Росії.
Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проєкт резолюції США "хорошим кроком" і заявив, що якщо російська поправка буде прийнята, Москва готова підтримати американську резолюцію.
За його словами, представники США попередньо проінформували його про зміст документа перед його поширенням серед 193 членів Генеральної Асамблеї.
Довідково: Генасамблея ООН має зібратися 24 лютого для голосування щодо резолюції під назвою "Просування всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні", розробленої Україною та Європейським Союзом. У документі країни вимагають від Росії, зокрема, "негайно, повністю та беззастережно вивести всі її збройні сили з території України". Торік у резолюції п’ять разів згадували агресію Росії.
Подібні резолюції ухвалювалися у два попередні роки, і США були серед їхніх співавторів.
Передісторія:
- ЗМІ раніше повідомили, що США відмовляються стати співавтором проєкту присвяченої третім роковинам вторгнення Росії в Україну резолюції ООН, яка підтримує територіальну цілісність України і засуджує російську агресію.
- Також стало відомо, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, та не погоджують участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів "сімки".
- Європейські держави вважають, що відмова нової адміністрації США від називання Росії агресором може сигналізувати про їхній вихід з групи країн, які готують спецтрибунал за злочин агресії проти України.