США пропонують альтернативну резолюцію ООН щодо України з урахуванням російських правок

Сполучені Штати представили проєкт резолюції Організації Об’єднаних Націй (ООН) з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця пропозиція з урахуванням російської поправки, суттєво відрізняється від тексту, підготовленого Україною та європейськими союзниками.

Джерело: Reuters, AFP

Дослівно: "Короткий проєкт резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося агентство Reuters, оплакує загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" і підтверджує, що "головною метою ООН є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок".

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Деталі: Ключовою особливістю американської версії проєкту з 65 слів є врахування російських поправок.

Росія запропонувала, щоб документ містив наступний текст: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і закликає до тривалого миру між Україною і Росією".

В тексті Вашингтона, з яким ознайомилося агентство AFP, не згадується про територіальну цілісність України, і не міститься критики на адресу Росії.

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Посол Росії в ООН Василь Небензя назвав проєкт резолюції США "хорошим кроком" і заявив, що якщо російська поправка буде прийнята, Москва готова підтримати американську резолюцію.

За його словами, представники США попередньо проінформували його про зміст документа перед його поширенням серед 193 членів Генеральної Асамблеї.

Довідково: Генасамблея ООН має зібратися 24 лютого для голосування щодо резолюції під назвою "Просування всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні", розробленої Україною та Європейським Союзом. У документі країни вимагають від Росії, зокрема, "негайно, повністю та беззастережно вивести всі її збройні сили з території України". Торік у резолюції п’ять разів згадували агресію Росії.

Подібні резолюції ухвалювалися у два попередні роки, і США були серед їхніх співавторів.

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