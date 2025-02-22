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Война 2025

США предлагают альтернативную резолюцию ООН по Украине с учетом российских правок

Иван ДьяконовСуббота, 22 февраля 2025, 02:40
США предлагают альтернативную резолюцию ООН по Украине с учетом российских правок
Президент США Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Соединенные Штаты представили проект резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Это предложение, которое учитывает российские поправки, существенно отличается от текста, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Источник: Reuters

Дословно: "Краткий проект резолюции США из трех абзацев, с которым ознакомилось агентство Reuters, оплакивает гибель людей во время "российско-украинского конфликта" и подтверждает, что "главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров".

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Детали: В тексте также содержится призыв "к быстрому прекращению конфликта и установлению длительного мира между Украиной и Россией".

Однако ключевой особенностью американской версии проекта является учет российских поправок. 

Россия предложила, чтобы эта строка звучала так: "призывает к быстрому прекращению конфликта, в том числе путем устранения его первопричин, и далее призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

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Посол России в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США "хорошим шагом" и заявил, что если российская поправка будет принята, Москва готова поддержать американскую резолюцию. 

По его словам, представители США предварительно проинформировали его о содержании документа перед его распространением среди 193 членов Генеральной Ассамблеи.

Справочно: Генассамблея ООН должна собраться 24 февраля на голосование резолюции разработанной Украиной и Европейским Союзом, который призывает к деэскалации, скорейшего прекращения боевых действий и мирного урегулирования в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международного права.

Предыстория:

  • СМИ ранее сообщили, что США отказываются стать соавтором проекта посвященной третьей годовщине вторжения России в Украину резолюции ООН, которая поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию.
  • Также стало известно, что американская сторона впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, и не согласовывают участие президента Владимира Зеленского в виртуальном саммите лидеров "семерки".

СШАООНроссийско-украинская война
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