США предлагают альтернативную резолюцию ООН по Украине с учетом российских правок

Соединенные Штаты представили проект резолюции Организации Объединенных Наций (ООН) по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Это предложение, которое учитывает российские поправки, существенно отличается от текста, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Источник: Reuters

Дословно: "Краткий проект резолюции США из трех абзацев, с которым ознакомилось агентство Reuters, оплакивает гибель людей во время "российско-украинского конфликта" и подтверждает, что "главной целью ООН является поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров".

Реклама:

Детали: В тексте также содержится призыв "к быстрому прекращению конфликта и установлению длительного мира между Украиной и Россией".

Однако ключевой особенностью американской версии проекта является учет российских поправок.

Россия предложила, чтобы эта строка звучала так: "призывает к быстрому прекращению конфликта, в том числе путем устранения его первопричин, и далее призывает к длительному миру между Украиной и Россией".

РЕКЛАМА:

Посол России в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США "хорошим шагом" и заявил, что если российская поправка будет принята, Москва готова поддержать американскую резолюцию.

По его словам, представители США предварительно проинформировали его о содержании документа перед его распространением среди 193 членов Генеральной Ассамблеи.

Справочно: Генассамблея ООН должна собраться 24 февраля на голосование резолюции разработанной Украиной и Европейским Союзом, который призывает к деэскалации, скорейшего прекращения боевых действий и мирного урегулирования в соответствии с основополагающим Уставом ООН и международного права.

Предыстория: