Нічна атака БпЛА на Київщину: загинула людина, вирувала пожежа, пошкоджені будівлі

Внаслідок нічної дронової атаки росіян на Київську область зафіксовані руйнування у двох районах, сталася пожежа в складському приміщення, є пошкодження будівель, загинула людина.

Джерело: т.в.о. голови обласної державної адміністрації Микола Калашник у Telegram, ДСНС Київщини у Facebook

Деталі: За словами Калашника, у Бориспільському районі ліквідована пожежа складських приміщень.

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Також пошкоджено адміністративні будівлі підприємств, школу, дитячий садок, скління квартир багатоповерхового житлового будинку, 5 автомобілів, приміщення 3 магазинів, приватний будинок, більше 20 сонячних панелей та службовий автомобіль поліції.

У Броварському районі пошкоджено приватний будинок.

Повідомляється, що в результаті атаки БпЛА загинула людина 1962 року народження та сталася пожежа в складському приміщенні.