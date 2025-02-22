Ночная атака БпЛА на Киевщину: погиб человек, бушевал пожар, повреждены здания

В результате ночной дроновой атаки россиян на Киевскую область зафиксированы разрушения в двух районах, произошел пожар в складском помещение, есть повреждения зданий, погиб человек.

Источник: и.о. председателя областной государственной администрации Николай Калашник в Telegram, ГСЧС Киевщины в Facebook

Детали: По словам Калашника, в Бориспольском районе ликвидирован пожар складских помещений.

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Также повреждены административные здания предприятий, школа, детский сад, остекление квартир многоэтажного жилого дома, 5 автомобилей, помещения 3 магазинов, частный дом, более 20 солнечных панелей и служебный автомобиль полиции.

В Броварском районе поврежден частный дом.

Сообщается, что в результате атаки БпЛА погиб человек 1962 года рождения и произошел пожар в складском помещении.