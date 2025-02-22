Британія 24 лютого оголосить про новий пакет підтримки України – ЗМІ

Велика Британія до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії проти України готується оголосити про нові заходи підтримки Києва та притягнення Москви до відповідальності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: За інформацією ЗМІ, в уряді Британії розробляється пакет заходів за участю трьох різних урядових відомств, щоб продемонструвати підтримку України з боку Лондона.

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Міністерство оборони Британії, як очікується, оголосить нові деталі військової допомоги Україні 24 лютого. Однією з обговорюваних ідей є надання додаткового озброєння, але остаточного рішення ще немає, пише The Telegraph.

Крім того, британське МЗС своєю чергою має оголосити новий пакет санкцій проти Росії, а Міністерство внутрішніх справ оголосить про боротьбу з російськими "брудними грошима" – можливо, близькими до Путіна олігархами, повідомило The Telegraph урядове джерело.

В уряді Британії пакет заходів називають "повним потрійним ударом", покликаним підкреслити підтримку Києва з боку Лондона.

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Британський премʼєр Кір Стармер, як відомо, наступного тижня має здійснити візит до США і зустрітись із Дональдом Трампом.

За інформацією ЗМІ, британський прем’єр привезе американському президенту план розгортання в Україні менше ніж 30 тисяч європейських військових, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання.

Водночас Стармер не планує порушувати перед Трампом його нещодавні суперечливі заяви в бік України.