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Война 2025

Британия 24 февраля объявит о новом пакете поддержки Украины – СМИ

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 10:52
Британия 24 февраля объявит о новом пакете поддержки Украины – СМИ
Фото: Getty images

Великобритания к третьей годовщине полномасштабного вторжения России против Украины готовится объявить о новых мерах поддержки Киева и привлечения Москвы к ответственности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: По информации СМИ, в правительстве Великобритании разрабатывается пакет мер с участием трех различных правительственных ведомств, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Лондона.

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Министерство обороны Британии, как ожидается, объявит новые детали военной помощи Украине 24 февраля. Одной из обсуждаемых идей является предоставление дополнительного вооружения, но окончательного решения еще нет, пишет The Telegraph.

Кроме того, британский МИД в свою очередь должен объявить новый пакет санкций против России, а Министерство внутренних дел объявит о борьбе с российскими "грязными деньгами" - возможно, близкими к Путину олигархами, сообщил The Telegraph правительственный источник.

В правительстве Британии пакет мер называют "полным тройным ударом", призванным подчеркнуть поддержку Киева со стороны Лондона.

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Британский премьер Кир Стармер, как известно, на следующей неделе должен совершить визит в США и встретиться с Дональдом Трампом.

По информации СМИ, британский премьер привезет американскому президенту план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.

В то же время Стармер не планирует поднимать перед Трампом его недавние противоречивые заявления в сторону Украины.

ВеликобританияУкраинароссийско-украинская войнасанкции
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