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Війна 2025

Сибіга відреагував на заклики "усунути першопричини" війни, вказавши на Росію

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловСубота, 22 лютого 2025, 13:10
Сибіга відреагував на заклики усунути першопричини війни, вказавши на Росію
Андрій Сибіга, фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що підтримує заклик "усунути першопричини" повномасштабної агресії Росії проти України, уточнивши, що ці причини стосуються Росії.

Джерело: Сибіга у соцмережі X, передає "Європейська правда"

Деталі: Глава МЗС наголосив, що першопричинами нинішньої війни є "заперечення Путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю – геноцидна мета, яку підтримують росіяни".

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Пряма мова: "Саме тому Росія розпочала цю війну, чинить звірства і намагається силою змінити кордони. Тож так, усуньмо першопричини", – додав він.

Вимога "усунути першопричини" війни Росії проти України є одним із кліше російської пропаганди, яка – згідно зі своїм збоченим баченням – вважає такими першопричинами розширення НАТО і "нацизм" в Україні.

Відомо, що згадку про ці першопричини Москва хоче пропхнути у проєкт резолюції США до третьої річниці активної фази війни проти України, де Росію навіть не називають агресором.

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Тим не менш, держсекретар США Марко Рубіо стверджує, що ухвалення цієї резолюції має "допомогти припинити" війну в Україні.

Сибіга АндрійУкраїнаросійсько-українська війна
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