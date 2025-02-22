Сибіга відреагував на заклики "усунути першопричини" війни, вказавши на Росію
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що підтримує заклик "усунути першопричини" повномасштабної агресії Росії проти України, уточнивши, що ці причини стосуються Росії.
Джерело: Сибіга у соцмережі X, передає "Європейська правда"
Деталі: Глава МЗС наголосив, що першопричинами нинішньої війни є "заперечення Путіним права України на існування та його бажання знищити нашу націю – геноцидна мета, яку підтримують росіяни".
Пряма мова: "Саме тому Росія розпочала цю війну, чинить звірства і намагається силою змінити кордони. Тож так, усуньмо першопричини", – додав він.
Вимога "усунути першопричини" війни Росії проти України є одним із кліше російської пропаганди, яка – згідно зі своїм збоченим баченням – вважає такими першопричинами розширення НАТО і "нацизм" в Україні.
Відомо, що згадку про ці першопричини Москва хоче пропхнути у проєкт резолюції США до третьої річниці активної фази війни проти України, де Росію навіть не називають агресором.
Тим не менш, держсекретар США Марко Рубіо стверджує, що ухвалення цієї резолюції має "допомогти припинити" війну в Україні.