Сибига отреагировал на призывы «устранить первопричины» войны, указав на Россию
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что поддерживает призыв "устранить первопричины" полномасштабной агрессии России против Украины, уточнив, что эти причины касаются России.
Источник: Сибига в соцсети X, передает "Европейская правда"
Детали: Глава МИД подчеркнул, что первопричинами нынешней войны является "отрицание Путиным права Украины на существование и его желание уничтожить нашу нацию - геноцидная цель, которую поддерживают россияне".
Прямая речь: "Именно поэтому Россия начала эту войну, совершает зверства и пытается силой изменить границы. Так давайте устраним первопричины", - добавил он.
Требование "устранить первопричины" войны России против Украины является одним из клише российской пропаганды, которая – согласно своему извращенному видению – считает такими первопричинами расширение НАТО и "нацизм" в Украине.
Известно, что упоминание об этих первопричинах Москва хочет пропихнуть в проект резолюции США к третьей годовщине активной фазы войны против Украины, где Россию даже не называют агрессором.
Тем не менее, госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что принятие этой резолюции должно "помочь прекратить" войну в Украине.