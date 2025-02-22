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Война 2025

Сибига отреагировал на призывы «устранить первопричины» войны, указав на Россию

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 13:10
Сибига отреагировал на призывы «устранить первопричины» войны, указав на Россию
Андрей Сибига, фото: МИД Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что поддерживает призыв "устранить первопричины" полномасштабной агрессии России против Украины, уточнив, что эти причины касаются России.

Источник: Сибига в соцсети X, передает "Европейская правда"

Детали: Глава МИД подчеркнул, что первопричинами нынешней войны является "отрицание Путиным права Украины на существование и его желание уничтожить нашу нацию - геноцидная цель, которую поддерживают россияне".

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Прямая речь: "Именно поэтому Россия начала эту войну, совершает зверства и пытается силой изменить границы. Так давайте устраним первопричины", - добавил он.

Требование "устранить первопричины" войны России против Украины является одним из клише российской пропаганды, которая – согласно своему извращенному видению – считает такими первопричинами расширение НАТО и "нацизм" в Украине.

Известно, что упоминание об этих первопричинах Москва хочет пропихнуть в проект резолюции США к третьей годовщине активной фазы войны против Украины, где Россию даже не называют агрессором.

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Тем не менее, госсекретарь США Марко Рубио утверждает, что принятие этой резолюции должно "помочь прекратить" войну в Украине.

Сибига АндрейУкраинароссийско-украинская война
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