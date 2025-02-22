Премʼєр Іспанії перед візитом до Києва нагадав, чим загрожує підкорення агресору

Іспанський премʼєр-міністр Педро Санчес за кілька днів до візиту до Києва виступив на захист "справедливого і тривалого миру" для України, заявивши, що "підкорення агресору принесе не мир, а майбутні і більш серйозні агресії".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал RTVE

Деталі: Під час візиту до міста Паленсія в центральній Іспанії Санчес підкреслив, що "мир в Україні та безпека Європи не можуть бути нав'язані, вони повинні бути узгоджені з українцями та європейцями".

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Він підкреслив, що такий мир повинен служити "зміцненню багатостороннього порядку", а також "міжнародного права і суверенітету націй" та Європейського Союзу.

Пряма мова: "Підкорення агресору принесе не мир, а майбутні і більш серйозні агресії. Тому працюймо заради справедливого і тривалого миру. Це позиція іспанського уряду, яку я буду підтримувати в понеділок у Києві".

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