Премьер Испании перед визитом в Киев напомнил, чем грозит подчинение агрессору
Испанский премьер-министр Педро Санчес за несколько дней до визита в Киев выступил в защиту "справедливого и длительного мира" для Украины, заявив, что "подчинение агрессору принесет не мир, а будущие и более серьезные агрессии".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал RTVE
Детали: Во время визита в город Паленсия в центральной Испании Санчес подчеркнул, что "мир в Украине и безопасность Европы не могут быть навязаны, они должны быть согласованы с украинцами и европейцами".
Он подчеркнул, что такой мир должен служить "укреплению многостороннего порядка", а также "международного права и суверенитета наций" и Европейского Союза.
Прямая речь: "Подчинение агрессору принесет не мир, а будущие и более серьезные агрессии. Поэтому давайте работать ради справедливого и длительного мира. Это позиция испанского правительства, которую я буду поддерживать в понедельник в Киеве".
Что предшествовало:
- Педро Санчес стал одним из немногих европейских лидеров, которые подтвердили визит в Киев в третью годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину.
- Также известно, что в Украине ожидают руководство ЕС в лице председателя Евросовета Антониу Кошты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а еще – Коллегию комиссаров.