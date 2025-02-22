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Война 2025

Премьер Испании перед визитом в Киев напомнил, чем грозит подчинение агрессору

Олег Павлюк, Станислав ПогориловСуббота, 22 февраля 2025, 15:55
Премьер Испании перед визитом в Киев напомнил, чем грозит подчинение агрессору
Педро Санчес, фото: Getty Images

Испанский премьер-министр Педро Санчес за несколько дней до визита в Киев выступил в защиту "справедливого и длительного мира" для Украины, заявив, что "подчинение агрессору принесет не мир, а будущие и более серьезные агрессии".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал RTVE

Детали: Во время визита в город Паленсия в центральной Испании Санчес подчеркнул, что "мир в Украине и безопасность Европы не могут быть навязаны, они должны быть согласованы с украинцами и европейцами".

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Он подчеркнул, что такой мир должен служить "укреплению многостороннего порядка", а также "международного права и суверенитета наций" и Европейского Союза.

Прямая речь: "Подчинение агрессору принесет не мир, а будущие и более серьезные агрессии. Поэтому давайте работать ради справедливого и длительного мира. Это позиция испанского правительства, которую я буду поддерживать в понедельник в Киеве".

Что предшествовало:

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  • Педро Санчес стал одним из немногих европейских лидеров, которые подтвердили визит в Киев в третью годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину.
  • Также известно, что в Украине ожидают руководство ЕС в лице председателя Евросовета Антониу Кошты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а еще – Коллегию комиссаров.

ИспанияУкраинароссийско-украинская война
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