Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Генштаб підтвердив удар по нафтоперекачувальній станції в Росії

Катерина ТищенкоСубота, 22 лютого 2025, 18:37
Генштаб підтвердив удар по нафтоперекачувальній станції в Росії
видобуток нафти у Росії, ілюстративне фото Anadolu Agency via Getty Images

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар 20 лютого по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2.

Реклама:

Ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ.

Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52. Результати ураження уточнюються".

Деталі: У Генштабі додали, що бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Зранку 22 лютого джерела УП в Силах оборони повідомили, що безпілотники СБУ 20 лютого успішно атакували підстанцію, яка живить нафтоперекачувальну станцію "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ.

ГенштабРосіянафтаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Маск заперечив, що американці шантажували Україну відключенням Starlink
Маск звинуватив у злочинах соратника Януковича "чиновника Міноборони Зеленського"
Проєкт угоди щодо надр: 100% фінансового інтересу – у США
фотоВ Одесі чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів - поліція
Світовий конґрес українців розпочав глобальну адвокаційну кампанію #StandWithUkrainе
На ЧАЕС ще лишились осередки тління після удару дрону: рятувальники усувають наслідки
Усі новини...
Генштаб
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, там 29 штурмів
На фронті відбулось 121 боєзіткнення за добу – Генштаб
На фронті від початку доби відбулось 112 зіткнень – Генштаб
Останні новини
22:35
У Києві працює ППО
22:27
На фронті сталося 107 боїв, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб
22:09
Папа Римський перебуває в критичному стані – Ватикан
21:48
Її все ще чекають з "Азовсталі". Пам'яті Олесі Михайленко, яка у 18 років вступила до "Азову"
21:47
Маск заперечив, що американці шантажували Україну відключенням Starlink
21:18
Більшість норвежців підтримує збільшення допомоги Україні
21:01
Маск звинуватив у злочинах соратника Януковича "чиновника Міноборони Зеленського"
20:50
Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України
20:12
Bloomberg: ЄС вивчає можливість конфіскації активів РФ для відшкодування збитків Україні
19:51
футболДебютант "Полісся" приніс житомирянам перемогу над "Інгульцем" у чемпіонаті України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: