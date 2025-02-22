Генштаб підтвердив удар по нафтоперекачувальній станції в Росії

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар 20 лютого по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2.

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Ці елементи нафтоперекачувальної інфраструктури задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ.

Для протидії нашим засобам ураження ворог застосовував наземні засоби ППО та гелікоптери Ка-52. Результати ураження уточнюються".

Деталі: У Генштабі додали, що бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, триватиме.

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Що передувало: Зранку 22 лютого джерела УП в Силах оборони повідомили, що безпілотники СБУ 20 лютого успішно атакували підстанцію, яка живить нафтоперекачувальну станцію "Нововеличківська" у Краснодарському краї РФ.