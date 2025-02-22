Генштаб подтвердил удар по нефтеперекачивающей станции в России

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар 20 февраля по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк – Новороссийск-2.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Подразделения Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 20 февраля 2025 года нанесли поражение по нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ, которая обслуживает нефтепровод Тихорецк – Новороссийск-2.

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Эти элементы нефтеперекачивающей инфраструктуры задействованы в обеспечении оккупационной армии РФ.

Для противодействия нашим средствам поражения враг применял наземные средства ПВО и вертолеты Ка-52. Результаты поражения уточняются".

Детали: В Генштабе добавили, что боевая работа по стратегическим объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины, будет продолжаться.

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Что предшествовало: Утром 22 февраля источники УП в Силах обороны сообщили, что беспилотники СБУ 20 февраля успешно атаковали подстанцию, которая питает нефтеперекачивающую станцию "Нововеличковская" в Краснодарском крае РФ.