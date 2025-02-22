Росіяни знову вдарили по Костянтинівці: загинула жінка, троє людей поранені

Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки Донецької області у суботу вдень загинула жінка, ще троє людей дістали поранень.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

наслідки обстрілу Костянтинівки 22 лютого, фото прокуратури

Дослівно: "22 лютого 2025 року, о 15:35, російська армія обстріляла Костянтинівку. Окупанти нанесли по місту 3 авіаудари, ймовірно, використавши "ФАБ-250" з модулем УМПК. В епіцентрі ураження опинилась житлова забудова.

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Внаслідок влучання одного із засобів ураження по багатоквартирному будинку від отриманих травм, несумісних з життям, загинула 69-річна жінка. Ще 2 містянок і чоловік отримали тілесні ушкодження. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкове поранення й струс головного мозку. Потерпілим надано медичну допомогу та доставлено до лікарні".

Деталі: У місті пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, лінію газопроводу, 12 гаражних приміщень і магазин.

Що передувало: Внаслідок попередніх бомбових ударів росіян у суботу, 22 лютого, по Костянтинівці щонайменше 2 людей загинули і ще 4 були поранені.