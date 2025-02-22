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Война 2025

Россияне снова ударили по Константиновке: погибла женщина, три человека ранены

Катерина ТищенкоСуббота, 22 февраля 2025, 19:27
Россияне снова ударили по Константиновке: погибла женщина, три человека ранены
последствия обстрела Константиновки 22 февраля, фото прокуратуры

В результате очередного обстрела Константиновки Донецкой области в субботу днем погибла женщина, еще три человека получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

последствия обстрела Константиновки 22 февраля, фото прокуратуры
последствия обстрела Константиновки 22 февраля, фото прокуратуры

Дословно: "22 февраля 2025 года, в 15:35, российская армия обстреляла Константиновку. Оккупанты нанесли по городу 3 авиаудара, вероятно, использовав "ФАБ-250" с модулем УМПК. В эпицентре поражения оказалась жилая застройка.

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В результате попадания одного из средств поражения по многоквартирному дому от полученных травм, несовместимых с жизнью, погибла 69-летняя женщина. Еще 2 горожанки и мужчина получили телесные повреждения. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочное ранение и сотрясение головного мозга. Пострадавшим оказана медицинская помощь и доставлены в больницу".

Детали: В городе повреждены 7 многоквартирных домов, линия газопровода, 12 гаражных помещений и магазин.

 

Что предшествовало: В результате предыдущих бомбовых ударов россиян в субботу, 22 февраля, по Константиновке по меньшей мере 2 человека погибли и еще 4 были ранены.

Донецкая областьвойна
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