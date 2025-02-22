Маск заперечив, що американці шантажували Україну відключенням Starlink

Власник компанії SpaceX, що виробляє термінали Starlink, Ілон Маск заперечив інформацію агентства Reuters про те, що американські переговірники погрожували відключити Україну від супутникового інтернету Starlink у разі відмови укласти угоду про надра.

Джерело: Маск у соцмережі Х

Пряма мова: "Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як традиційні брехуни в новинах".

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Що передувало: 22 лютого британське агентство Reuters повідомило з посиланням на три джерела, що американські переговірники розглядають можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink, якщо Україна не погодиться на їхні умови.

За даними агентства, продовження доступу України до Starlink було піднято на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента. Це питання знову піднімалося під час зустрічі між спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом і Зеленським.

Під час зустрічі Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин, повідомило Reuters джерело.