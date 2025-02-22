Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

Маск заперечив, що американці шантажували Україну відключенням Starlink

Катерина ТищенкоСубота, 22 лютого 2025, 21:47
Маск заперечив, що американці шантажували Україну відключенням Starlink
Starlink, фото УП

Власник компанії SpaceX, що виробляє термінали Starlink, Ілон Маск заперечив інформацію агентства Reuters про те, що американські переговірники погрожували відключити Україну від супутникового інтернету Starlink у разі відмови укласти угоду про надра.

Джерело: Маск у соцмережі Х

Пряма мова: "Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як традиційні брехуни в новинах".

Реклама:

Що передувало: 22 лютого британське агентство Reuters повідомило з посиланням на три джерела, що американські переговірники розглядають можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink, якщо Україна не погодиться на їхні умови.

За даними агентства, продовження доступу України до Starlink було піднято на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента. Це питання знову піднімалося під час зустрічі між спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом і Зеленським.

Під час зустрічі Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин, повідомило Reuters джерело.

МаскінтернетСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Маск заперечив, що американці шантажували Україну відключенням Starlink
Маск звинуватив у злочинах соратника Януковича "чиновника Міноборони Зеленського"
Проєкт угоди щодо надр: 100% фінансового інтересу – у США
фотоВ Одесі чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів - поліція
Світовий конґрес українців розпочав глобальну адвокаційну кампанію #StandWithUkrainе
На ЧАЕС ще лишились осередки тління після удару дрону: рятувальники усувають наслідки
Усі новини...
WP: США просили Україну відкликати проєкт резолюції ООН про агресію РФ, це шокувало Київ
Катастрофа Іл-76 у Росії: Експертиза підтвердила більшість переданих Україні тіл полонених
Bloomberg: ЄС вивчає можливість конфіскації активів РФ для відшкодування збитків Україні
У Києві працює ППО
Останні новини
22:45
"Я зняв цей фільм випадково". Чим варта уваги нова стрічка Олега Сенцова
22:35
У Києві працює ППО
22:27
На фронті сталося 107 боїв, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб
22:09
Папа Римський перебуває в критичному стані – Ватикан
21:48
Її все ще чекають з "Азовсталі". Пам'яті Олесі Михайленко, яка у 18 років вступила до "Азову"
21:47
Маск заперечив, що американці шантажували Україну відключенням Starlink
21:18
Більшість норвежців підтримує збільшення допомоги Україні
21:01
Маск звинуватив у злочинах соратника Януковича "чиновника Міноборони Зеленського"
20:50
Польщі доведеться повернути ЄС 91 млн євро, розкрадених на генераторах для України
20:12
Bloomberg: ЄС вивчає можливість конфіскації активів РФ для відшкодування збитків Україні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: