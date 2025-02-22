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Война 2025

Маск отрицает, что американцы шантажировали Украину отключением Starlink

Катерина ТищенкоСуббота, 22 февраля 2025, 21:47
Маск отрицает, что американцы шантажировали Украину отключением Starlink
Starlink, фото УП

Владелец компании SpaceX, производящей терминалы Starlink, Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters о том, что американские переговорщики угрожали отключить Украину от спутникового интернета Starlink в случае отказа заключить соглашение о недрах.

Источник: Маск в соцсети Х

Прямая речь: "Это неправда. Reuters врет. Они уступают только AP (Associated Propaganda) как традиционные лжецы в новостях".

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Что предшествовало: 22 февраля британское агентство Reuters сообщило со ссылкой на три источника, что американские переговорщики рассматривают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, если Украина не согласится на их условия.

По данным агентства, продление доступа Украины к Starlink было поднято на переговорах между американскими и украинскими официальными лицами после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента. Этот вопрос снова поднимался во время встречи между спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и Зеленским.

Во время встречи Украине сказали, что она столкнется с неизбежным отключением услуги, если не подпишет соглашение по полезным ископаемым, сообщил Reuters источник.

МаскинтернетСША
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