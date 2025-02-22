Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Війна 2025

США погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини – Reuters

Іван Д'яконовСубота, 22 лютого 2025, 05:29
США погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини – Reuters
Фото: Getty Images

Американські переговірники розглядають можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink компанії Ілона Маска, якщо Україна не погодиться на їхні умови.

Джерело: Reuters з посиланням на три джерела, знайомих з цим питанням

Деталі: За даними джерел видання, переговірники з боку США тиснуть на Київ, вимагаючи доступу до українських корисних копалин. Як один із важелів тиску розглядається можливість відключення країни від Starlink.

Реклама:

Дослівно: "Продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Це питання знову піднімалося під час зустрічі між спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом і Зеленським".

Деталі: Під час зустрічі Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не підпише угоду щодо корисних копалин, повідомило Reuters джерело.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Адміністрація Дональда Трампа висунула Україні умови угоди щодо корисних копалин, які зазвичай ставлять країнам-агресорам, що зазнали поразки у війні. Умови цієї угоди значно перевершують репарації, що були накладені на Німеччину та Японію після Другої світової війни.
  • Президент України Володимир Зеленський відхилив пропозицію США, оскільки угода не мала чітких гарантій безпеки зі сторони Сполучених Штатів.
  • Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп був засмучений через відсутність подяки за американську допомогу та відмову підписати угоду щодо українських корисних копалин.
  • Радник Трампа з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом підпише угоду зі Сполученими Штатами щодо видобутку корисних копалин.

СШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
США погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини – Reuters
США пропонують альтернативну резолюцію ООН щодо України з урахуванням російських правок
У пійманого на хабарі ексглави Тернопільської облради знайшли незадекларовані мільйони
відео, фотоПольський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"
Опитування: 65% українців довіряють Зеленському, але ще більше – Залужному
Путін наказав підготуватись до повернення західних компаній в РФ – FT
Усі новини...
ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро – ЗМІ
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, там 29 штурмів
DeepState: У Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку росіяни втратили понад 20 тисяч солдатів
Останні новини
06:31
Російські війська просуваються на захід від Курахового – ISW
05:29
США погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про копалини – Reuters
04:11
ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро – ЗМІ
03:20
DeepState: У Білогорівці, Часовому Яру та Торецьку росіяни втратили понад 20 тисяч солдатів
02:40
США пропонують альтернативну резолюцію ООН щодо України з урахуванням російських правок
01:43
Внаслідок російської дронової атаки на Київщині загинув черговий залізничного переїзду
00:50
Трамп: Зеленському та Путіну потрібно "об'єднатися" для завершення війни – DW
00:24
ЗМІ: у Німеччині викрили ще одну спробу диверсії на військовому кораблі
23:48
Генштаб: Ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку, там 29 штурмів
23:35
Росія запустила ударні безпілотники: в Києві працювала ППО
Усі новини...
Реклама:
Реклама: