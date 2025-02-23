Естонія надсилає Україні новий пакет військової допомоги

Естонія передає Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для військових.

Джерело: прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал в соцмережі Х

Пряма мова: "Для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.

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За першої ж нагоди до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро".

Деталі: Міхал додав, що "Україна сама вирішує своє майбутнє" і що "завжди може розраховувати на підтримку Естонії".

Передісторія:

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