Естонія надсилає Україні новий пакет військової допомоги
Неділя, 23 лютого 2025, 06:40
Естонія передає Україні 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для військових.
Джерело: прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал в соцмережі Х
Пряма мова: "Для зміцнення позицій України та посилення тиску на Росію Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів та 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців.
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За першої ж нагоди до цього додасться продукція власної оборонної промисловості на суму понад 100 мільйонів євро".
Деталі: Міхал додав, що "Україна сама вирішує своє майбутнє" і що "завжди може розраховувати на підтримку Естонії".
Передісторія:
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- Європейський Союз працює над новим пакетом військової допомоги для України на 20 мільярдів євро. Пакет включатиме постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників та іншого озброєння для посилення українських військових бригад.
- За інформацією Spiegel, представники Франції та Італії висловили скептицизм стосовно можливості надати значне фінансування на допомогу Києву через великий державний борг.
- Також Spiegel пише, що проти схвалення пакета допомоги Україні виступили Угорщина та Словаччина, але їхня опозиція "відіграє другорядну роль", оскільки пакет, найімовірніше, ухвалять від імені охочих держав-членів, а не всього ЄС.
- Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про європейський пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.