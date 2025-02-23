Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи

Эстония передает Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных.

Источник: премьер-министр Эстонии Кристен Михал в соцсети Х

Прямая речь: "Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов.

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При первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро".

Детали: Михал добавил, что "Украина сама решает свое будущее" и что "всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии".

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