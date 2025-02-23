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Война 2025

Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи

Иван ДьяконовВоскресенье, 23 февраля 2025, 06:40
Эстония отправляет Украине новый пакет военной помощи
Фото: Getty Images

Эстония передает Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для военных.

Источник: премьер-министр Эстонии Кристен Михал в соцсети Х

Прямая речь: "Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10 тысяч артиллерийских боеприпасов и 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов. 

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При первой же возможности к этому добавится продукция собственной оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро".

Детали: Михал добавил, что "Украина сама решает свое будущее" и что "всегда может рассчитывать на поддержку Эстонии".

Предыстория:

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  • Европейский Союз работает над новым пакетом военной помощи для Украины на 20 миллиардов евро. Пакет будет включать поставки артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, высокоточных ракет, беспилотников и другого вооружения для усиления украинских военных бригад.
  • По информации Spiegel, представители Франции и Италии выразили скептицизм относительно возможности предоставить значительное финансирование на помощь Киеву из-за большого государственного долга.
  • Также Spiegel пишет, что против одобрения пакета помощи Украине выступили Венгрия и Словакия, но их оппозиция "играет второстепенную роль", поскольку пакет, скорее всего, примут от имени желающих государств-членов, а не всего ЕС.
  • Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о европейском пакете помощи Украине, о котором могут объявить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

помощь УкраинеоружиеЭстония
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