Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до п’яти
Неділя, 23 лютого 2025, 09:21
Кількість постраждалих унаслідок вечірньої ворожої атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області збільшилась до пʼяти.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: Уточнено, що поранення отримали чотири жінки та чоловік.
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У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у тяжкому стані.
У місті понівечена цивільна інфраструктура.
Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок.
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Нагадаємо: Окупанти ракетою вдарили по Кривому Рогу ввечері у суботу - загинув один чоловік.