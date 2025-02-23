Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до п’яти

Кількість постраждалих унаслідок вечірньої ворожої атаки на Кривий Ріг Дніпропетровської області збільшилась до пʼяти.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: Уточнено, що поранення отримали чотири жінки та чоловік.

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У лікарні залишаються троє людей. Одна з пацієнток у тяжкому стані.

У місті понівечена цивільна інфраструктура.

Пошкоджені, зокрема, житлові будинки, будівля одного з храмів, соціальний заклад, підприємство, АЗС. Побиті декілька легкових автівок.

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Нагадаємо: Окупанти ракетою вдарили по Кривому Рогу ввечері у суботу - загинув один чоловік.