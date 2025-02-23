Удар по Кривому Рогу: количество раненых возросло до пяти

Количество пострадавших в результате вечерней вражеской атаки на Кривой Рог увеличилось до пяти.

Источник: Днепропетровская ОВА

Детали: Уточнено, что ранения получили четыре женщины и мужчина.

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В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.

В городе изуродована гражданская инфраструктура.

Повреждены, в частности, жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС. Повреждены несколько легковых автомобилей.

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Напомним: Оккупанты ракетой ударили по Кривому Рогу вечером в субботу - погиб один человек.