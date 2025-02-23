Поліція показала наслідки дронової атаки РФ по Київщині

Поліція Київщини документує наслідки повітряної атаки ворога в столичному регіоні 23 лютого.

Джерело: поліція Київської області у Facebook

Деталі: В ніч на 23 лютого окупанти вчергове завдали удару по території Київської області ворожими безпілотниками.

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У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки та паркани.

Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Крім того, у Вишгородському районі сталося загоряння травʼяного настилу. Пожежу ліквідували працівники ДСНС.

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Що передувало: В ніч на 23 лютого противник атакував балістикою та рекордною кількістю дронів: 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів по українських областях. ППО знищила 138 дронів, ще 119 було локаційно втрачено, три полетіли у Росію та один у Білорусь.