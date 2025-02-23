Полиция показала последствия дроновой атаки РФ по Киевской области

Полиция Киевщины документирует последствия воздушной атаки врага в столичном регионе 23 февраля.

Источник: полиция Киевской области в Facebook

Детали: В ночь на 23 февраля оккупанты в очередной раз нанесли удар по территории Киевской области вражескими беспилотниками.

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В Бучанском районе повреждены четыре частных дома и заборы.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Кроме того, в Вышгородском районе произошло возгорание травяного настила. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС.

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Что предшествовало: В ночь на 23 февраля противник атаковал баллистикой и рекордным количеством дронов: 267-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по украинским областям. ПВО уничтожила 138 дронов, еще 119 были локационно потеряны, три улетели в Россию и один в Беларусь.