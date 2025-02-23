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Війна 2025

Росіяни дроном атакували цивільне авто біля Куп’янська – двоє поранених

Роман ПетренкоНеділя, 23 лютого 2025, 09:59
Росіяни дроном атакували цивільне авто біля Куп’янська – двоє поранених
руйнування на харківщині за 22 лютого, фото: ОВА

У суботу 22 лютого на виїзді з Куп’янська на Харківщині внаслідок влучання БПЛА у цивільний автомобіль отримали поранення двоє людей.

Джерело: Харківська ОВА

Деталі: Уточнюється, що 63-річний чоловік отримав перелом ребер, пошкодження грудної клітини, опік обличчя, а травми 58-річної жінки не уточнюються.

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Обоє у лікарні.

Пізніше ще один дрон влетів у автомобіль на виїзді з міста, але постраждалих немає.

Також 44-річний чоловік госпіталізований після влучання FPV-дрона у селі Пристін.

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Згідно зі звітом ОВА, у Золочеві Богодухівського району внаслідок влучання КАБ знищено гараж, частково приватний будинок, пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка.

Нагадаємо: Того ж дня унаслідок атаки ворожого FPV-дрона на цивільне авто в Покровську загинув чоловік, ще один дістав поранення.

Харківська областьбезпілотники
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