Россияне дроном атаковали гражданское авто возле Купянска - двое раненых

разрушения на харьковщине за 22 февраля, фото: ОВА

В субботу 22 февраля на выезде из Купянска на Харьковщине в результате попадания БПЛА в гражданский автомобиль получили ранения два человека.

Источник: Харьковская ОВА

Детали: Уточняется, что 63-летний мужчина получил перелом ребер, повреждения грудной клетки, ожог лица, а травмы 58-летней женщины не уточняются.

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Оба в больнице.

Позже еще один дрон влетел в автомобиль на выезде из города, но пострадавших нет.

Также 44-летний мужчина госпитализирован после попадания FPV-дрона в селе Пристин.

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Согласно отчету ОВА, в Золочеве Богодуховского района в результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, повреждены многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина.

Напомним: В тот же день в результате атаки вражеского FPV-дрона на гражданское авто в Покровске погиб мужчина, еще один получил ранения.