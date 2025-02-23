Пошкоджена "Нова пошта" та уламки дрона в ботсаду – наслідки шестигодинної атаки РФ на Київ
Неділя, 23 лютого 2025, 11:13
Уночі на 23 лютого російські війська атакували столицю ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже 6 годин, вибухи було чутно в різних районах міста.
Джерело: КМВА
Деталі: Зазначається, що уламки БПЛА впали у чотирьох районах: Печерському, Голосіївському, Дарницькому та Оболонському.
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Пошкоджено два приватні будинки, автомобілі та дах відділення "Нової пошти". Уламки також зафіксували на території ботанічного саду ім. Гришка.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо: У Києві в суботу ввечері працювала протиповітряна оборона.
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