Пошкоджена "Нова пошта" та уламки дрона в ботсаду – наслідки шестигодинної атаки РФ на Київ

Уночі на 23 лютого російські війська атакували столицю ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже 6 годин, вибухи було чутно в різних районах міста.

Джерело: КМВА

Деталі: Зазначається, що уламки БПЛА впали у чотирьох районах: Печерському, Голосіївському, Дарницькому та Оболонському.

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Пошкоджено два приватні будинки, автомобілі та дах відділення "Нової пошти". Уламки також зафіксували на території ботанічного саду ім. Гришка.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо: У Києві в суботу ввечері працювала протиповітряна оборона.