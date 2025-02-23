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Війна 2025

Пошкоджена "Нова пошта" та уламки дрона в ботсаду – наслідки шестигодинної атаки РФ на Київ

Роман ПетренкоНеділя, 23 лютого 2025, 11:13
Пошкоджена Нова пошта та уламки дрона в ботсаду – наслідки шестигодинної атаки РФ на Київ
фото: КМВА

Уночі на 23 лютого російські війська атакували столицю ударними безпілотниками. Повітряна тривога тривала майже 6 годин, вибухи було чутно в різних районах міста.

Джерело: КМВА

Деталі: Зазначається, що уламки БПЛА впали у чотирьох районах: Печерському, Голосіївському, Дарницькому та Оболонському.

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Пошкоджено два приватні будинки, автомобілі та дах відділення "Нової пошти". Уламки також зафіксували на території ботанічного саду ім. Гришка.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо: У Києві в суботу ввечері працювала протиповітряна оборона.

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Київбезпілотники
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