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Война 2025

Поврежденная "Новая почта" и обломки дрона в ботсаду - последствия шестичасовой атаки РФ на Киев

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 11:13
Поврежденная Новая почта и обломки дрона в ботсаду - последствия шестичасовой атаки РФ на Киев
фото: КГВА

Ночью на 23 февраля российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась почти 6 часов, взрывы были слышны в разных районах города.

Источник: КМВА

Детали: Отмечается, что обломки БПЛА упали в четырех районах: Печерском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском.

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Повреждены два частных дома, автомобили и крыша отделения "Новой почты". Обломки также зафиксировали на территории ботанического сада им.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним: В Киеве в субботу вечером работала противовоздушная оборона

Киевбеспилотники
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