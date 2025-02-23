Поврежденная "Новая почта" и обломки дрона в ботсаду - последствия шестичасовой атаки РФ на Киев
Воскресенье, 23 февраля 2025, 11:13
Ночью на 23 февраля российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась почти 6 часов, взрывы были слышны в разных районах города.
Источник: КМВА
Детали: Отмечается, что обломки БПЛА упали в четырех районах: Печерском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском.
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Повреждены два частных дома, автомобили и крыша отделения "Новой почты". Обломки также зафиксировали на территории ботанического сада им.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Напомним: В Киеве в субботу вечером работала противовоздушная оборона