Поврежденная "Новая почта" и обломки дрона в ботсаду - последствия шестичасовой атаки РФ на Киев

Ночью на 23 февраля российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками. Воздушная тревога продолжалась почти 6 часов, взрывы были слышны в разных районах города.

Источник: КМВА

Детали: Отмечается, что обломки БПЛА упали в четырех районах: Печерском, Голосеевском, Дарницком и Оболонском.

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Повреждены два частных дома, автомобили и крыша отделения "Новой почты". Обломки также зафиксировали на территории ботанического сада им.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним: В Киеве в субботу вечером работала противовоздушная оборона