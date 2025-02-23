Зеленський: РФ запустила за тиждень тисячі КАБів та дронів

За тиждень з 17 по 23 лютого Росія запустила по українських містах майже 1150 ударних безпілотників, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Деталі: Також глава держави нагадав, що у ніч на 23 лютого Росія застосувала проти України 267 ударних дронів.

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Пряма мова Зеленського: "Найбільша атака, відколи іранські дрони почали бити по українських містах і селах.

Дякую кожному й кожній, хто щоденно відбиває такі напади: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони. Дякую тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медики, нацполіція.

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Війна триває. Абсолютно всім, хто здатний допомогти з ППО, треба працювати, щоб посилити захист життя людей. Потрібно робити максимум, щоб наблизити тривалий і справедливий мир для України. Це можливо в єдності всіх партнерів – потрібна сила всієї Європи, сила Америки, сила всіх, хто хоче надійного миру".