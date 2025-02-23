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Война 2025

Зеленский: РФ запустила за неделю тысячи КАБов и дронов

Роман ПетренкоВоскресенье, 23 февраля 2025, 11:42
Зеленский: РФ запустила за неделю тысячи КАБов и дронов
удар по кривому рогу 22 февраля, фото: ГСЧС области

За неделю с 17 по 23 февраля Россия запустила по украинским городам почти 1150 ударных беспилотников, более 1400 управляемых авиабомб и 35 ракет различных типов.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: Также глава государства напомнил, что в ночь на 23 февраля Россия применила против Украины 267 ударных дронов.

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Прямая речь Зеленского: "Самая большая атака с тех пор, как иранские дроны начали бить по украинским городам и селам.

Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно отражает такие нападения: авиации, зенитным ракетным войскам, подразделениям РЭБ и мобильным огневым группам Воздушных сил и Сил обороны. Спасибо тем, кто на местах спасает от последствий обстрелов: ГСЧС, медики, нацполиция.

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Война продолжается. Абсолютно всем, кто способен помочь с ПВО, надо работать, чтобы усилить защиту жизни людей. Нужно делать максимум, чтобы приблизить длительный и справедливый мир для Украины. Это возможно в единстве всех партнеров - нужна сила всей Европы, сила Америки, сила всех, кто хочет надежного мира".

Зеленскийракетный ударбеспилотники
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