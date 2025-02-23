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Війна 2025

Закінчити війну за найближчий тиждень неможливо – Зеленський

Ірина БалачукНеділя, 23 лютого 2025, 17:27
Закінчити війну за найближчий тиждень неможливо – Зеленський
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що закінчити війну упродовж тижня неможливо, бо ще не обговорили гарантії безпеки для України, і загалом ще не було предметних зустрічей з цього питання.

Джерело: президент на пресконференції 23 лютого

Деталі: Журналістка сказала, що президент США Дональд Трамп заявив, що він "готовий цього тижня завершити узгодження мирних позицій з росіянами" і запитала, що Зеленський думає про це.

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Пряма мова українського президента: "Цього тижня завершити цю війну неможливо. З гарантіями для України. Принаймні, я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні".

Передісторія:

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Зеленськийпереговоримир
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