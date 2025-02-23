Закінчити війну за найближчий тиждень неможливо – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що закінчити війну упродовж тижня неможливо, бо ще не обговорили гарантії безпеки для України, і загалом ще не було предметних зустрічей з цього питання.

Джерело: президент на пресконференції 23 лютого

Деталі: Журналістка сказала, що президент США Дональд Трамп заявив, що він "готовий цього тижня завершити узгодження мирних позицій з росіянами" і запитала, що Зеленський думає про це.

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Пряма мова українського президента: "Цього тижня завершити цю війну неможливо. З гарантіями для України. Принаймні, я, чесно кажучи, не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити на сьогодні".

Передісторія:

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп впевнений у своїй здатності укласти угоду з Росією для припинення війни вже наступного тижня.

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